- Мне тоже казалось, что должен был назначить пенальти. Футбол — игра простая, не надо ее усложнять .Кто первый сыграл в мяч, тот и выигрывает дуэль. Видно, что игрок "Ростова" опередил соперника. А защитник "Краснодара" по неосторожности ударил его по ноге. В любой части поля мы бы этот момент не обсуждали — фол. Он произошел в штрафной. Просто пенальти в данной ситуации, - приводит мнение Лапочкина "Матч ТВ".
"Краснодар" и "Ростов" решают, кто из них выйдет во второй этап полуфинала Кубка России. В данный момент команды забили друг другу по голу. На мяч Сперцяна своим точным ударом ответил Тугарев. На 13-й минуте первой половины игры в штрафной площадке дружины Владимира Ивича произошел спорный эпизод, в ходе которого защитник "быков" Кайо ударил по ноге центрфорварда ростовчан Егора Голенкова. Петербуржец Владислав Безбородов никак не отреагировал на этот эпизод. В дело вмешался ВАР, который не согласился с решением судьи в поле и позвал его к монитору. Но даже просмотр видео не поменял мнение Безбородова и он продолжил игру. Во втором тайме ВАР просматривал еще один возможный пенальти в ворота "Краснодара", но в этот раз был зафиксирован офсайд.
Экс-арбитр Лапочкин: Безбородов должен был назначать пенальти в ворота "Краснодара" в матче с "Ростовом"
Бывший судья Сергей Лапочкин поделился своей точкой зрения на эпизод, произошедший в первом тайме кубкового поединка "Краснодар" – "Ростов".
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