- Велик ли вклад Аленичева в чемпионство "Спартака"? Две трети футболистов чемпионского состава привел Дима! Мало кто знает — в какой-то момент был выбор: брать Фернандо, Диарра или кого-то третьего. Не помню фамилию. Дима сказал: "Никого не надо, везите Фернандо!" И сколько он принес золотых очков?
Дмитрий Аленичев работал главным тренером московского "Спартака" с 2015 года по август 2016 года. Российского специалиста на посту наставника красно-белых сменил итальянец Массимо Каррера, который по итогам сезона 2016/2017 привел команду из Москвы к титулу чемпионов России.
Бразильский опорный полузащитник Фернандо сыграл за "Спартак" 98 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Футболист покинул красно-белых в 2019 году, перейдя в китайский "Бейцзин Гоань".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Маньяков: две трети футболистов чемпионского состава "Спартака" привел Аленичев! Сколько золотых очков принес Фернандо?
Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что вклад Дмитрия Аленичева в чемпионство "Спартака" 2017 года велик.
Фото: ФК "Спартак"