- Во-первых, в сборной сейчас всё равно не все сильнейшие. Играют те, кто, как мы предполагаем, могут сыграть потом в официальных матчах. Плюс, естественно, когда ты не играешь в Европе и в соревновательных режимах, это тоже сказывается. Но даже если сборная была бы в нормальном состоянии, не факт, что она поехала бы в Иран и сыграла бы феерично. Пока ты не начнёшь участвовать в соревновательном футболе, в официальных играх, ничего и не будет. Можно много говорить, но это не будет лакмусовой бумажкой. Будет только так казаться. Встретились мы, условно, с Голландией и победили 2:0. И что? Скажем, что у нас сумасшедший уровень футбола? Только когда будет футбол на очки и секунды, тогда мы и поймём, где наш футбол.
Сборная России продолжает отбывать бессрочную дисквалификацию, наложенную на Российский футбольный союз (РФС) ФИФА и УЕФА в феврале прошлого года после начала событий на Украине. За это время российская национальная команда успела сыграть пять товарищеских матчей под руководством главного тренера Валерия Карпина. Россияне смогли обыграть лишь Киргизию (2:1) и Ирак (2:0), не сумев справиться с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1). Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не видит предпосылок к снятию бана с российских команд в еврокубках и сборной России во время, когда на Украине продолжается специальная военная операция. В РФС продолжают рассматривать вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), для чего в декабре прошлого года была создана специальная комиссия внутри организации. Также в РФС ранее сообщили, что достигли предварительных договоренностей о проведении ряда товарищеских матчей с ведущими национальными командами Африки.
Источник: Sport24
Аршавин: в сборной России сейчас всё равно не все сильнейшие. Мы не понимаем, где наш футбол
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об уровне российской национальной команды в условиях изоляции.
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