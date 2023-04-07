Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
18:00
РубинНе начат
Балтика
20:30
РодинаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
18:00
ИнтерНе начат
Лечче
20:00
НаполиНе начат
Милан
22:00
ЭмполиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
22:00
СтрасбургНе начат

Аршавин: в сборной России сейчас всё равно не все сильнейшие. Мы не понимаем, где наш футбол

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об уровне российской национальной команды в условиях изоляции.
Фото: РИА Новости
- Во-первых, в сборной сейчас всё равно не все сильнейшие. Играют те, кто, как мы предполагаем, могут сыграть потом в официальных матчах. Плюс, естественно, когда ты не играешь в Европе и в соревновательных режимах, это тоже сказывается. Но даже если сборная была бы в нормальном состоянии, не факт, что она поехала бы в Иран и сыграла бы феерично. Пока ты не начнёшь участвовать в соревновательном футболе, в официальных играх, ничего и не будет. Можно много говорить, но это не будет лакмусовой бумажкой. Будет только так казаться. Встретились мы, условно, с Голландией и победили 2:0. И что? Скажем, что у нас сумасшедший уровень футбола? Только когда будет футбол на очки и секунды, тогда мы и поймём, где наш футбол.

Сборная России продолжает отбывать бессрочную дисквалификацию, наложенную на Российский футбольный союз (РФС) ФИФА и УЕФА в феврале прошлого года после начала событий на Украине. За это время российская национальная команда успела сыграть пять товарищеских матчей под руководством главного тренера Валерия Карпина. Россияне смогли обыграть лишь Киргизию (2:1) и Ирак (2:0), не сумев справиться с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1). Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не видит предпосылок к снятию бана с российских команд в еврокубках и сборной России во время, когда на Украине продолжается специальная военная операция. В РФС продолжают рассматривать вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), для чего в декабре прошлого года была создана специальная комиссия внутри организации. Также в РФС ранее сообщили, что достигли предварительных договоренностей о проведении ряда товарищеских матчей с ведущими национальными командами Африки.

Источник: Sport24


Аршавин Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Уциев - о новом контракте с "Ахматом": уверен, мы сможем договориться
Футболист "Акрона" Палиенко: песню "Седая ночь" слушаем после каждой победы. Это наш ритуал
Фигурист Авербух: в перспективе вы можете меня увидеть в составе команды футбольной Медиалиги
Александр Кержаков: я не сбегал и не отрекался от родины. Мне было страшно, хотелось быть, где тепло, а не в России 7
Ломаев: при нынешней ситуации в России уехать играть в Европу - уже мечта 1
Корниленко: вопрос о получении гражданства России Констанцой и Гарре будет открыт в конце сезона
Кержаков - об уходе из "Камриотиссы": в будущем я буду тщательнее подходить к предложениям, скоро соскучусь по футболу
Бальде - о праздновании гола в ворота "Урала": хотел сказать, что моё время пришло
Даса: вылет из Кубка - тяжелый момент для "Динамо". Мы хотим покорять новые вершины 1
Маньяков: крайний защитник - не позиция для Даниила Денисова. Он - опорный хав, классическая "собака"
Аршавин: в сборной России сейчас всё равно не все сильнейшие. Мы не понимаем, где наш футбол 1
Пресс-атташе "Акрона": матч со "Спартаком" будет большим футбольным праздником для жителей Тольятти и Жигулевска 2
Защитник "Зенита" Ренан покинул расположение молодежной сборной Бразилии
Аршавин - о работе Кержакова в "Кармиотиссе": было и было. Мы с Александром давно не общались
Сперцян - о матче с "Ростовом": спасибо болельщикам за атмосферу. "Краснодар" победил благодаря им 2