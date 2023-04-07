"Пока разговора насчет продления не было. Если здоровье будет в порядке, буду готов дальше играть за "Ахмат". Уверен, мы сможем договориться. Пока у меня есть силы, готов помогать команде. Придет время - поговорим", - приводит слова Уциева "СЭ".
Ризван Уциев, играющий на позиции правого защитника, всю карьеру провел в "Ахмате", являясь воспитанником грозненского клуба. Контракт игрока с клубом заканчивается в конце текущего сезона. В этом сезоне россиянин принял участие в 14 матчах за команду во всех турнирах и отличился одной голевой передачей. Всего за коллектив из Грозного футболист сыграл в 288 матчах, забив 8 мячей и отдав 21 ассист. В феврале Уциеву исполнилось 35 лет.
Уциев - о новом контракте с "Ахматом": уверен, мы сможем договориться
Защитник "Ахмата" Ризван Уциев поделился мыслями о своем будущем в грозненском клубе.
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