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Писарский: мне приятно внимание, но я не был готов к популярности

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Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский признался, что не был готов к популярности.
Фото: Чемпионат.com
"Чувствую ли я себя главным открытием сезона? Не люблю говорить о себе. Мне приятно внимание, но говорить о медийности не хочется. Не было цели добиться какой-то популярности. Был ли я к этому готов? Скорее всего, я не был готов к популярности", - цитирует Писарского "СЭ".

Владимир Писарский перебрался в "Крылья Советов" в январе этого года. В текущем сезоне 27-летний российский нападающий забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи в 27 матчах. В бомбардирской гонке РПЛ он замыкает тройку лидеров с 14 забитыми мячами. У вингера "Зенита" Малкома и нападающего "Спартака" Квинси Промеса - по 16.


Сычевой Крылья Советов
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