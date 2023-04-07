"Чувствую ли я себя главным открытием сезона? Не люблю говорить о себе. Мне приятно внимание, но говорить о медийности не хочется. Не было цели добиться какой-то популярности. Был ли я к этому готов? Скорее всего, я не был готов к популярности", - цитирует Писарского "СЭ".
Владимир Писарский перебрался в "Крылья Советов" в январе этого года. В текущем сезоне 27-летний российский нападающий забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи в 27 матчах. В бомбардирской гонке РПЛ он замыкает тройку лидеров с 14 забитыми мячами. У вингера "Зенита" Малкома и нападающего "Спартака" Квинси Промеса - по 16.
Писарский: мне приятно внимание, но я не был готов к популярности
Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский признался, что не был готов к популярности.
Фото: Чемпионат.com