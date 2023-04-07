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Калешин – о стажировке в "Спартаке": очень впечатлила доброжелательная и дружная атмосфера

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Наставник "Акрона" Евгений Калешин рассказал о стажировке, которую он проходил в "Спартаке".
Фото: ФК "Волга" Тверь
- Я мог наблюдать и за молодежной командой, и за второй, и за главной — Карреры. И меня тогда очень впечатлила обстановка в Тарасовке. Была доброжелательная и дружная атмосфера, все друг к другу очень хорошо относились. Качество тренировок было высокое. Состояние клуба и той команды произвело на меня приятное впечатление. Не зря они в тот год стали чемпионами, - приводит слова Калешина "Матч Премьер".

Российский специалист Евгений Калешин имеет опыт тренерской работы в "Кубани", "Балтике" и тверской "Волге". С сентября 2022 года уроженец Майкопа является главным тренером "Акрона". Тольяттинцы под руководством россиянина стали главным открытием текущего розыгрыша Кубка России, пройдя на пути к полуфинала три московских клуба из РПЛ. От коллектива из Тольятти вылетели "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо". Теперь клубу из Первой лиги предстоит встретиться с еще одной столичной командой "Спартаком". Поединок решит, кто выйдет в финала нижней сетки Кубка. В нынешнем розыгрыше Первой лиги "Акрон" после 25 туров находится на 11-й строчке.

Отметим, что в сезоне 2016/2017 "Спартак", возглавляемый итальянцев Массимо Каррерой сумел завоевать золотой комплект медалей национального первенства.


Калешин Спартак Акрон
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