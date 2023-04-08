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Пятибратов – о возможном увольнении после проигрыша "Торпедо": если руководство приняло такое решение, мы его уважаем

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Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов отреагировал на информацию о своей возможной отставке после поражения от "Торпедо" (0:2) в 22-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
– Не знаю, честно говоря, что говорят в кулуарах. Если руководство приняло такое решение, мы его уважаем. Мне об этом ничего не известно. Мы спокойно готовились к матчу, не отвлекались на какие?то слухи. Знаю, что мы пока находимся на своем месте.

Могли выступить лучше, но мы не проваливаем свою работу. Конечно, есть неудовлетворение от того, что проигрываем равные матчи. С ЦСКА был равный тайм, сегодня не должны были проигрывать по игре, – цитирует Пятибратова "Матч ТВ".

В стартовом матче 22-го тура чемпионата России московское "Торпедо" на своем поле нанесло поражение воронежскому "Факелу" со счетом 2:0. Эта победа стала для "автозаводцев" первой под руководством испанского специалиста Жозепа Клотета. На 34-й минуте Илья Кухарчук, не подошедший "Химкам", вывел хозяев вперед - 1:0. А в добавленные ко второму тайму минуты Равиль Нетфуллин закрепил результат и поставил победную точку - 2:0.

"Торпедо", располагающееся на нижней строчке, набрало 13 очков и сравнялось в таблице РПЛ с подмосковными "Химками". У "Факела" осталось 17 очков и 14-я позиция в "табели о рангах" чемпионата России.


Торпедо Факел Пятибратов
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