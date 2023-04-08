- Моменты были, мы их не реализовали. Нужно в следующих играх забивать. После поражений настроение не очень в любой команде, у нас такое же. Будем исправлять ситуацию в следующей игре. Есть ли уверенность, что "Факел" останется в РПЛ? Все уверены, что мы должны остаться в РПЛ. Мы должны остаться тут, - приводит мнение Магаля "Матч ТВ".
Сегодня "Факел" в гостях не сумел справиться с последней командой чемпионата "Торпедо". Воронежцы пропустили два безответных мяча и потерпели поражение. Коллектив из Воронежа потерпел уже 2 поражение подряд. Ранее клуб на своей домашней арене уступил ЦСКА (0:2). У команды всего 1 победа в последних 14 матчах национального первенства. Этот результат не позволил дружине Пятибратова подняться на более высокую позицию. Команда по-прежнему занимает 14 место, имея в своем активе 17 очков. Отрыв от "Торпедо" и "Химок", имеющих в свое активе 13 баллов, всего 4 очка.
Хавбек "Факела" Магаль: мы должны остаться в РПЛ
Российский футболист "Факела" Руслан Магаль поделился своими соображениями по поводу турнирной ситуации команды.
Фото: ФК "Факел"