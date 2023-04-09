- Интерес "Динамо" к Николичу и Черчесову? Нет, это неверная информация, - передает слова Пивоварова Sport24.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе руководства московского "Динамо" к наставнику венгерского "Ференцвароша" Станиславу Черчесову, который в прошлом работал с бело-голубыми и со сборной России, и к сербскому экс-главному тренеру столичного "Локомотива" Марко Николичу.
Гендиректор "Динамо" Пивоваров опроверг информацию об интересе клуба к Черчесову и Николичу
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров опроверг сведения об интересе бело-голубых к главному тренеру "Ференцвароша" Станиславу Черчесову и экс-наставнику "Локомотива" Марко Николичу.
Фото: ФК "Локомотив"