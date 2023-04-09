- Конечно, недоволен результатом матча со "Спартаком". "Динамо" надо выигрывать такие матчи, - передает слова Тюкавина "Чемпионат".
Матч 22 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Динамо" завершился вничью со счетом 3:3. В первом тайме красно-белые дважды выходили вперед, после чего бело-голубые сравнивали счет. На 67 минуте гости повели в счете благодаря подаче с фланга Дениса Макарова и ошибке вратаря "Спартака" Александра Селихова. Красно-белые смогли отыграться на 88 минуте, реализовав 11-метровый штрафной удар.
Тюкавин: недоволен ничьей со "Спартаком", такие матчи "Динамо" надо выигрывать
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал итоги выездного дерби со "Спартаком" в 22 туре РПЛ (3:3).
Фото: ФК "Динамо"