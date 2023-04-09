- Я ни разу не сомневался в Бальде, с каждым матчем за "Спартак" он прибавляет. Очень рад за него, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Сенегальский центрфорвард Кейта Бальде вчера вышел в основе "Спартака" впервые в РПЛ. Футболист появился в стартовой обойме на поединок против "Динамо" (3:3). Форвард сумел оправдать доверие Абаскаля и забил гол, сделав счет 2:1 в пользу "Спартака". Бальде покинул поле на 60-й минуте. Напомним, что в середине недели дружина Абаскаля встречалась с "Уралом" в рамках Кубка России. Кейта также вышел в основе и отметился голом. Но это не помогло "Спартаку" и по итогам 90 минут игры была зафиксирована победа "Урала" (2:1). Вчера "Спартак" не сумел на своей домашней арене обыграть "Динамо" (3:3). Это уже пятый матч, в которых красно-белые не могут победить. В следующем туре их ждет "Торпедо" Клотета.
Агент: с каждым матчем за "Спартак" Бальде прибавляет
Агент сенегальского нападающего "Спартака" Кейта Бальде высказался по поводу игры футболиста.
Фото: ФК "Спартак"