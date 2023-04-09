- Если бы Дзюба забил "Зениту" – размахивал бы трусами и майками и руку бы Семаку пожал. Но он не просто не забил, он вообще ничего не показал. А теперь бразильцы "Зенита" и Семак, которые Дзюбу опасались, на коне. Они победители, а Артёму остаётся просто молчать.
Артем Дзюба, ранее защищавший цвета "Зенита" восемь лет, в первом своем матче за "Локомотив" против предыдущей команды (1:2) не смог отметиться никакими результативными действиями, а после финального свистка оказался в центре скандала, не пожав руку главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку, оправдав это тем, что не видел наставника петербуржцев. В одном из своих интервью Дзюба назвал петербургскую команду "Зенитом" Рио-де-Жанейро, что ему припомнили бразильские игроки сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо после матча.
Источник: "Чемпионат"
Созин: если бы Дзюба забил "Зениту" – размахивал бы трусами и майками и руку бы Семаку пожал
Экс-член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал конфликт форварда "Локомотива" Артема Дзюбы и тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: "Чемпионат"