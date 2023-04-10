- "Локомотив" хорошо начал этот матч, прессинговал, забил довольно быстрый гол. С одной стороны, оплошность Вендела, но с другой — мне показалось, что Глушенков все-таки фолил. То есть я бы поспорил с решением Кукуяна. Обоюдная борьба? Ну а как быть с рукой игрока "Локомотива", которой он подтолкнул бразильца? Ну не знаю, не знаю...
Главным судьей матча "Зенита" с "Локомотивом" в 22-м туре РПЛ работал Павел Кукуян. В начале первого тайма защитник петербуржцев Роберт Ренан сделал передачу полузащитнику Венделу в своей штрафной площади. На бразильского полузащитника сзади накинулся форвард "Локомотива" Максим Глушенков, который благодаря прессингу смог перехватить мяч и отправить его в ворота Михаила Кержакова, открыв счет в матче. Позднее железнодорожники не смогли удержать победный счет, пропустив два гола от петербуржцев, которые и отпраздновали выездную победу 2:1.
Источник:"Спорт-Экспресс"
Орлов - о голе Глушенкова "Зениту": показалось, что он все-таки фолил, поспорил бы с решением судьи
Комментатор Геннадий Орлов выразил сомнения в легальности забитого мяча форварда "Локомотива" Максима Глушенкова в ворота "Зенита".
Фото: "Матч ТВ"