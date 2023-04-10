– Думаю, Дзюба эпатирует и вступает на скользкую дорогу шоу-бизнеса. Но в футбол играть у него пока получается лучше, судя по его попыткам публично изъясняться. Я бы посоветовал ему оставаться спортсменом, причем спортсменом вежливым, – приводит слова Губерниева Metaratings.
Инцидент произошел воскресным вечером после финального свистка матча 22-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:2). Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак направился к форварду "Локомотива" Артему Дзюбе для приветствия. 34-летний футболист повернул голову, однако не стал отвечать на рукопожатие и направился к раздевалке. Позднее он оправдал свои действия тем, что не заметил своего бывшего наставника.
Семак не стал усугублять конфликт и предположил, что Дзюба "просто устал", поэтому так отреагировал. Лучший футболист марта в РПЛ провел на поле во вчерашнем матче все 90 минут, но ничем не запомнился, кроме резонансного эпизода после финального свистка. Поражение от "Зенита" прервало 4-матчевую победную серию "железнодорожников". В следующие выходные "Локомотив" на выезде сыграет с "Оренбургом".
Губерниев: Дзюба эпатирует и вступает на скользкую дорогу шоу-бизнеса. Но в футбол играть у него пока получается лучше
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ нападающего Артема Дзюбы пожать руку своему бывшему тренеру в "Зените" Сергею Семаку.
Фото: "Матч ТВ"