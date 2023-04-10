70-летний специалист проработал в клубе всего четыре с половиной месяца и провел на тренерском мостике южан только 5 матчей.
– Все хорошо, никаких конфликтов, расстались по его желанию. У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения, – приводит слова Ротенберга "РИА Новости".
Сегодня, 10 апреля, футбольный клуб "Сочи" анонсировал расторжение контракта с Курбаном Бердыевым по взаимной договоренности сторон. Портал Rusfootball.info первым сообщил о том, что следующим местом работы 70-летнего специалиста может стать казанский "Рубин", с которым он ранее выигрывал чемпионат России и выступал в еврокубках. В случае возвращения в "Рубин" Бердыева это стало бы его третьим пришествием в клуб.
У руля "Сочи" Бердыев обыграл ЦСКА и "Динамо" и потерпел три поражения. В минувшем туре южане на своем поле потерпели поражение от самарских "Крыльев Советов" со счетом 1:2. По итогам 22 туров клуб из одноименного города с 32 очками располагается на девятой строчке в таблице чемпионата России.
Президент "Сочи" Ротенберг – об уходе Бердыева: все хорошо, никаких конфликтов, расстались по его желанию
Президент "Сочи" Борис Ротенберг поделился подробностями расставания с бывшим главным тренером команды Курбаном Бердыевым.
Фото: ФК "Сочи"