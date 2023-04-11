По информации источника, потенциальный трансфер аргентинского полузащитника "Оренбурга" в санкт-петербургский "Зенит" может состояться уже ближайшим летом.
Контракт 25-летнего Веры с "Оренбургом" рассчитан до лета следующего года. В текущем сезоне он сыграл за уральскую команду 23 матча во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Ранее аргентинец играл только за клубы родной страны.
Ранее появилась информация, что "Зенит" рассматривает возможность приобретения защитника "Рубина" Ильи Самошникова, полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева и нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Зенит" намерен выкупить Лукаса Веру у "Оренбурга" летом
"Зенит" намерен выкупить одного из лидеров футбольного клуба "Оренбург" Лукаса Веру.
Фото: ФК "Оренбург"