- Кого лучше покупать "Зениту", лучше спросить у них. К нам точно никто по Вере не обращался. Другие клубы заинтересованы в игроке. Конечно, мы заинтересованы в сохранении игрока, но мы и Сычевого не хотели отдавать, но ему предложили в четыре раза больше зарплату. Какие у нас аргументы остаются? Желание сохранить костяк команды, конечно, есть! Усилиться и побороться за что-то хорошее.
Напомним, ранее появилась информация, что "Зенит" летом намерен приобрести полузащитника "Оренбурга" Лукаса Веру.
Аргентинский центральный хавбек играет за оренбургскую команду с июля прошлого года. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех соревнованиях и оформил на свой счет 1+5 по системе гол плюс пас. По данным сайта Transfermarkt текущая рыночная стоимость аргентинца равна двум с половиной миллионам евро. 18 апреля Вере исполнится 26 лет.
Источник: "Чемпионат"
Спортивный директор "Оренбурга" Андреев - об интересе "Зенита" к Вере: мы заинтересованы в сохранении игрока
Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отреагировал на интерес "Зенита" к аргентинскому хавбеку Лукасу Вере.
Фото: ФК "Оренбург"