50-летний специалист уже трудился на благо "Химок" в сезоне-2019/20. По сведениям источника, стороны близки к подписанию контракта.
На прошлой неделе подмосковный клуб отправил в отставку Спартака Гогниева. Его место временно занял Ринат Билялетдинов. В его дебютном матче на тренерском мостике химчане пропустили три безответных гола от ЦСКА (0:3) в рамках 22-го тура РПЛ. На данный момент клуб делит нижнюю строчку в таблице с "Торпедо", в котором ранее работал Талалаев.
В третьей декаде марта Талалаев был уволен из московского "Торпедо" в связи с неудовлетворительными результатами черно-белых. Он продержался на своем посту всего на три недели дольше президента "автозаводцев" Ильи Геркуса. Талалаев вступил в должность в октябре прошлого года, но так и не сумел поднять "Торпедо" с нижней строчки в таблице РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Талалаев станет новым главным тренером "Химок"
Подмосковные "Химки" близки к назначению Андрея Талалаева на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Торпедо"