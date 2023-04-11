– Общественность Сходни будет за Талалаева, у него будут тыл и поддержка с моей стороны. Тренер хороший, авгиевы конюшни нужно будет вычищать. Дорогой Андрей, почувствуй себя Гераклом и соверши необходимое количество подвигов после работ предшественника, – приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Сегодня, 11 апреля, руководство подмосковных "Химок" подтвердило назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера команды. Контракт с 50-летним специалистом подписан на пять лет. На момент прихода Талалаева в клуб его новая команда делит с "Торпедо" нижнюю строчку в таблице чемпионата России. У обоих клубов по 13 очков. Подмосковный коллектив опережает черно-белых лишь благодаря победе в личной встрече в рамках 4-го тура РПЛ. Любопытно, что Талалаев был уволен в третьей декаде марта именно из "Торпедо".
Губерниев – Талалаеву: почувствуй себя Гераклом и соверши необходимое количество подвигов после работ предшественника
Популярный ведущий и спортивный комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев обратился к Андрею Талалаеву после назначения на пост главного тренера "Химок".
Фото: "Матч ТВ"