- Судейство было не на высшем уровне. Не знаю, с чем это связано — простые ошибки. Каждый фол нашей команды — это карточка. Не знаю, почему так. Судья дебютировал в РПЛ в этом матче? Я даже не знал этого. Не обращаем на это внимание, - приводит комментарий Прохина "Спорт день за днем".
Вчера "Ростов" гостил в "Оренбурге", где встречался с одноименным коллективом. Проигрывая 0:2 к 80-й минуте, дончане сумели отыграться и увезти 1 очко. После поединка у наставника южного коллектива Валерия Карпина возникли вопросы к первому голу южноуральцев. Также о некомпетентном судействе высказался хавбек ростовчан Алексей Миронов. Ничья с "Оренбургом" позволила дружине Карпина укрепиться на 2-й строчке, сохранив отрыв от "Спартака", который идет на 3 месте. "Ростов" и москвичей разделяют 3 очка. Таблицу по-прежнему возглавляет "Зенит", опережая "Ростов" на 9 баллов. В следующем туре команды сыграют между собой.
Защитник "Ростова" Прохин: судейство в матче с "Оренбургом" было не на высшем уровне
Российский футболист "Ростова" Данила Прохин поделился впечатлениями по поводу судейства в поединке против "Оренбурга" (2:2) в 22 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"