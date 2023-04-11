- В весенней части чемпионата "Динамо", как и многие другие российские клубы, не может найти свою игру. Динамовцам нужна уверенная победа — после этого появится результат. Всегда легче демонстрировать хорошую игру, когда есть победы, - приводит мнение Граната "Чемпионат".
Дружина Славиши Йокановича за 5 стартовых туров весенней части национального первенства одержала всего 2 победы над "Крыльями Советов" и "Уралом". Оба поединка закончились со счетом 1:0. Три очка москвичам своими голами приносил российский центрфорвард Константин Тюкавин. В предыдущем туре динамовцы упустили победу над "Спартаком" (3:3). Также "Динамо" провело 4 встречи в Кубке России. Команды в верхней сетке не сумела справиться с "Крыльями Советов" (1:2, 1:1) и выбыла в Путь регионов. Там бело-голубые неожиданно в гостях обыграли лидера текущего розыгрыша РПЛ "Зенит" (1:1, 4-5 пен.). Но уже на следующей стадии столичный коллектив закончил борьбу за заветный трофей, проиграв "Акрону" (0:0, 1-4 пен.) из Первой лиги. В следующем туре москвичи сыграют с "Пари НН" Сергея Юрана.
Гранат: "Динамо" нужна уверенная победа - после этого появится результат
Экс-игрок "Динамо" Владимир Гранат поделился своими соображениями по поводу выступления московской команды в весенней части сезона.
Фото: РПЛ