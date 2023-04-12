- Чего ожидать от назначения Талалаева в "Химки"? Вылетят в ФНЛ. Происходит какой-то цирк. Видимо, руководителям "Химок" нравится устраивать такое шоу. ...Устраивают клоунаду. Такие руководители футбольных клубов работают в нашем чемпионате. Видимо, им нравится смешить народ - пусть смешат, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".
11 апреля было официально объявлено о назначении на должность главного тренера подмосковных "Химок" 50-летнего Андрея Талалаева, который ранее в текущем сезоне Российской премьер-лиги работал с "Ахматом" и "Торпедо". В период с апреля 2019 по январь 2020 года Талалаев работал с "Химками" в Футбольной национальной лиге и набрал с ними 76 очков в 36 матчах.
В текущей турнирной таблице у красно-черных 13 очков в 22 матчах, они занимают предпоследнее 15-е место, при этом занимающее последнюю строчку "Торпедо" уступает "Химкам" только по результату очной встречи. Отставание подмосковного клуба от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.
Канчельскис: "Химки" с Талалаевым вылетят в ФНЛ, какой-то цирк. Видимо, руководителям клуба нравится смешить народ
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Ахмат"