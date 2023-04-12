Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал
22:00
ЧелсиНе начат
П1 1.68X 4П2 5.55
Милан
22:00
НаполиНе начат
П1 2.65X 3.12П2 3.05

Канчельскис: "Химки" с Талалаевым вылетят в ФНЛ, какой-то цирк. Видимо, руководителям клуба нравится смешить народ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Ахмат"
- Чего ожидать от назначения Талалаева в "Химки"? Вылетят в ФНЛ. Происходит какой-то цирк. Видимо, руководителям "Химок" нравится устраивать такое шоу. ...Устраивают клоунаду. Такие руководители футбольных клубов работают в нашем чемпионате. Видимо, им нравится смешить народ - пусть смешат, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".

11 апреля было официально объявлено о назначении на должность главного тренера подмосковных "Химок" 50-летнего Андрея Талалаева, который ранее в текущем сезоне Российской премьер-лиги работал с "Ахматом" и "Торпедо". В период с апреля 2019 по январь 2020 года Талалаев работал с "Химками" в Футбольной национальной лиге и набрал с ними 76 очков в 36 матчах.

В текущей турнирной таблице у красно-черных 13 очков в 22 матчах, они занимают предпоследнее 15-е место, при этом занимающее последнюю строчку "Торпедо" уступает "Химкам" только по результату очной встречи. Отставание подмосковного клуба от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.


Химки Талалаев Канчельскис
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Малафеев: интерес к игрокам сборной России со стороны "Зенита" будет всегда. Конкретика появится только летом
"Рубин" объявил об увольнении главного тренера Уткульбаева и назначении Рахимова
Адвокат Добровинский о пенальти в матче "Спартак" - "Динамо": рекомендовал бы РФС подключить правоохранительные органы 7
Шавло: не считаю, что Абаскаль "поплыл", он трезво оценивает ситуацию в "Спартаке"
Канчельскис: "Химки" с Талалаевым вылетят в ФНЛ, какой-то цирк. Видимо, руководителям клуба нравится смешить народ
Шпинев: у "Зенита" уходит пятерка ведущих бразильских игроков, без них получится "Зенит" Пенза 10
Агент Сильянова - об информации по интересу "Зенита": а "ПСЖ" не хочет выкупить? Очередные слухи
Габулов: участие в Кубке CAFA будет серьезным сигналом УЕФА. Если нас не ждут и не хотят видеть - нужна альтернатива
Габулов: решающим для результатов работы Талалаева в "Химках" будет фактор взаимодействия с руководством 2
Все сборные стран Центральной Азии выступают за участие сборной России в Кубке CAFA 6
Sport24: к "Динамо" никто не обращался по поводу турнира с участием "Зенита", "Црвены Звезды" и "Фенербахче"
Талалаев установил тренерский рекорд для чемпионатов России 3
Тухель – о поражении от "Манчестер Сити": звучит странно, но я получил удовольствие 2
Лукаку – о победе над "Бенфикой": провели умный матч и у нас были шансы забить еще больше
Гвардиола: я знаю, что значит играть в Мюнхене. "Ман Сити" нужно придумать что-то новое, чтобы добиться успеха