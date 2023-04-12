- "Химки" сливали Гогниева? Само собой, это бред. Ну как это? Очень много негатива пишут. Такое ощущение, что уже вообще не следят за тем, что публикуют. Разве кто-то будет специально сливать, когда мы идем в конце турнирной таблицы. Это смешно. Мы же сами себе не враги. Конфликты? Это не влияет. Никто не хочет вылетать. Представьте, мы столько сил на это отдаем, чтобы потом непонятные левые движения делать? Тем самым мы подставили бы сами себя. Не знаю, почему столько негатива пишут именно о "Химках". Мы стараемся думать о футболе.
3 апреля Спартак Гогниев перестал быть главным тренером подмосковных "Химок" по обоюдному согласию с руководством клуба. Он принял команду в сентябре 2022 года. Клуб назначил на освободившуюся должность Андрея Талалаева. Соглашение с новым наставником "красно-черных" рассчитано на пять лет. "Химки" в 22 сыгранных матчах текущего розыгрыша чемпионата России одержали всего три победы. Также на их счету четыре ничьи и пятнадцать поражений. Разница забитых и пропущенных мячей равна -31. За 8 туров до окончания турнира подмосковный коллектив занимает 15 место. От 14-ой строчки, дающей право на участие в стыковых матчах за право остаться в РПЛ, команду отделяет 4 очка.
Источник: Sport24
Гулиев: никто бы не стал специально сливать Гогниева, когда мы идем в конце турнирной таблицы. Это смешно
Хавбек "Химок" Аяз Гулиев назвал бредом слухи, что игроки намеренно сливали Спартака Гогниева с поста главного тренера.
Фото: ФК "Химки"