- Попасть на чемпионат Европы — это наша мечта. Можно сказать, что мечта всего Казахстана, потому что в истории такого ещё не было.
Главным тренером сборной Казахстана является россиянин Магомед Адиев. Казахстанская национальная команда принимает участие в турнирах под эгидой УЕФА с 2002 года. Казахстанцам ни разу в истории не удавалось отобраться на чемпионат Европы.
Ближайший Евро пройдет в 2024 году в Германии. Казахстан принимает участие в матчах квалификации чемпионата Европы.
Источник: "Чемпионат"
Зайнутдинов: попасть на чемпионат Европы — это мечта сборной Казахстана
Хавбек сборной Казахстана и московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов назвал мечтой попасть на чемпионат Европы.
Фото: Prosports.kz