- На вчерашней тренировке в жестком единоборстве Иванисеня повредил связки голеностопного сустава. Проведенное сразу после травмы рентгенологическое обследование показало, что перелома удалось избежать. Точный диагноз и сроки возвращения Дмитрия в строй будут определены после дополнительного обследования.
Иванисеня, чей контракт с "Крыльями Советов" рассчитан до лета 2024 года, лишь несколько дней назад восстановился после предыдущей своей травмы и готовился к возвращению на поле, о чем говорил главный тренер самарцев Игорь Осинькин. Новое повреждение украинский полузащитник "Крыльев" получил на тренировке вчера, 13 апреля. Футболист не мог наступить на ногу и был вынужден покинуть поле в сопровождении медицинского штаба самарского клуба.
Иванисеня получил первое повреждение в текущем сезоне после двух первых матчей в РПЛ, сыграл две встречи в марте, одна из которых была товарищеской, и больше не появлялся на поле.
Источник: Metaratings
Главврач "Крыльев Советов": Иванисеня повредил связки голеностопа, перелома удалось избежать
Главврач "Крыльев Советов" Сергей Артамонов сообщил, что полузащитник команды Дмитрий Иванисеня получил травму на тренировке.
Фото: РПЛ