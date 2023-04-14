- Останусь ли в "Зените"? Еще ничего не знаю, ближе к июню будет понятно. Я пока тренируюсь, об этом пока не думаю, - приводит комментарий Алипа Metaratings.ru.
23-летний защитник сборной Казахстана Нуралы Алип перебрался в "Зенит" зимой 2022 года. В сине-бело-голубой футболке казахстанец провел 21 игру. При этом в сезоне футболист провел всего 555 минут игрового времени в 9 встречах за дружину Сергея Семака. Пока Нуралы не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями за "Зенит". Зимой этого года руководство коллектива из Санкт-Петербурга приняло решение выкупить Алипа у "Кайрата", а сам футболист подписал контракт с действующим чемпионом до конца июня 2025 года.
Алип: останусь ли в "Зените"? Ближе к июню будет понятно
Казахстанский футболист "Зенита" Нуралы Алип высказался по поводу своего будущего в петербуржском клубе.
Фото: ФК "Зенит"