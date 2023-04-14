- Что должно произойти, чтобы я назвал этот сезон успешным? "Локомотив" должен выиграть большинство матчей и финишировать как можно выше в таблице. Ну а сам хотел бы набрать как можно больше очков по системе "гол+пас", - приводит слова Глушенкова Sport24.
В данный момент "Локомотив" занимает 10 место в национальном первенстве. Дружина Михаила Галактионова за 5 весенних туров победила в 4 играх и набрала 12 очков. Примечательно, что за 17 туров первой части сезона столичный коллектив набрал 13 баллов. В предыдущем матче москвичи на своем домашнем поле уступили лидеру текущего розыгрыша РПЛ "Зениту" (1:2). В этот уик-энд "Локомотив" приедет в гости к "Оренбургу" Марцела Лички. 23-летний россиянин Максим Глушенков, играющий на позиции центрального нападающего, в этом сезоне набрал 16 баллов по системе гол плюс пас (8 голов и 8 ассистов).
Глушенков: если "Локомотив" финиширует как можно выше в таблице, то назову этот сезон успешным
Форвард "Локомотива" Максим Глушенков высказался о критериях признания текущего сезона успешным.
Фото: ФК "Локомотив"