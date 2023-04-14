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Байрамян: "Зенит" - фаворит всего чемпионата, каждой игры. Но будем стараться выиграть

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Армянский футболист "Ростова" Хорен Байрамян поделился мыслями по поводу поединка против "Зенита" в 23-м туре РПЛ.
Фото: Матч ТВ
- Мы все понимаем, что это "Зенит". Это фаворит всего чемпионата, каждой игры. Мы ждем их, это классный соперник. Уверен, будет хороший матч. Будем стараться показать все, что можем, будем стараться выиграть, чтобы у нас было больше очков, а не думать, когда "Зенит" сможет отпраздновать чемпионство, - приводит комментарий Байрамяна "Матч ТВ".

31-летний армянский хавбек Хорен Байрамян в этом сезоне провел за дружину Карпина 24 поединка. В них армянин сумел забить 2 гола. Также игрок записал на свой счет 2 голевых паса. В эти выходные Хорену и его команде предстоит встретиться с "Зенитом", являющегося лидером текущего розыгрыша национального первенства. Идущий на 2 месте "Ростов" и петербуржцев разделяют 9 очков. При этом "Спартак", замыкающий лидирующую тройку, отстает от южного коллектива всего на 3 балла. Напомним, что поединок первого круга, прошедший на "Газпром Арене", завершился уверенной победой действующего чемпиона. Мяч в сетку ворот дончан отправили Малком, Вендел и Кузяев. Единственный гол "Ростова" на счету Комличенко.


Байрамян Ростов Зенит
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