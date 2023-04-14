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Пименов: матч с "Зенитом" показал, что Пиняеву нужно добавлять в оборонительных действиях

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Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов поделился своими мыслями по поводу прогресса футболиста москвичей Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"
- Очевидно, что Пиняев прогрессирует в "Локомотиве". Но матч с "Зенитом" показал, что Сергею нужно добавлять в оборонительных действиях. Тогда он будет футболистом с приставкой «супер», а сейчас у Пиняева очень хорошие действия только в атаке, - приводит мнение Пименова "РБ Спорт".

В ноябре 2022 года Пиняеву исполнилось 18 лет. Этой зимой Сергей переехал в Москву и теперь защищает цвета "Локомотива". За 5 встреч национального первенства игрок сборной России отметился 1 голом. Всего в этом сезоне Сергей сумел 5 раз поразить ворота соперников. Также футболист записал в свой актив 3 ассиста. В поединке 23-го тура против "Зенита" Пиняев появился в основе дружины Галактионова и провел на футбольном поле 77 минут игрового времени. К сожалению для Сергея, его команда уступила, пропустив решающий гол от колумбийского центрфорварда Матео Кассьерры, а сам игрок не отметился какими-либо голевыми действиями. В следующем туре москвичи приедут в гости на искусственное поле к "Оренбургу" Марцела Лички.


Пименов Пиняев Локомотив
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