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Агент защитника "Норвича" Яннулиса: ведем разговоры с двумя российскими клубами

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Агент греческого футболиста английского "Норвича" Димитриса Яннулиса Василис Панагиотакис рассказал о возможном переходе игрока в один из клубов РПЛ.
Фото: Stephen Pond/ Gettyimages.ru
- Мы по-прежнему ведем разговоры с двумя российскими клубами, но сейчас слишком рано для предложений или конкретики. Более подробно можно будет говорить по поводу трансфера в Россию в конце мая, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

Греческий футболист Димитрис Яннулис, играющий на позиции левого защитника, в этом сезоне сыграл 22 поединка (1 544 игровых минут) за "Норвич" по втором по силе дивизионе Англии. Футболисту не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями. Всего за английский коллектив грек провел 61 игру, в которых сумел оформить 2 ассиста. Наибольшее количество матче игрок провел за "ПАОК" (78 игр, 2 гола и 10 голевых пасов ) Контракт греческого защитника с "канарейками" рассчитан до конца июня 2024 года. Отметим, что Димитрис имеет на своем счету 23 встречи за сборную Греции. В октябре Яннулису исполнится 28 лет.


Норвич
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