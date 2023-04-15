- Интерес к Коваленко? Мы не будем сейчас комментировать наши планы и скаутские списки. Это было бы некорректно и неэффективно для нас. Мы все время работаем над усилением. У нас есть списки на усиление, мы все время об этом думаем.
Ранее в СМИ появилась информации об интересе со стороны "Динамо" к 19-летнему полузащитнику Александру Коваленко.
В этом сезоне Коваленко защищает цвета самарских "Крылья Советов" на правах аренды. Права на футболиста принадлежат "Сочи". Полузащитник забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи в 29 матчах.
Источник: Sport24
Гендиректор "Динамо" Пивоваров - об интересе к Коваленко: было бы некорректно и неэффективно комментировать наши планы
Генеральный директор столичного "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможном трансфере хавбека "Сочи" Александра Коваленко.
Фото: ФК "Крылья Советов"