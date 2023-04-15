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Малком – о матче с "Ростовом": сейчас все матчи – ключевые, каждый соперник опасен по-своему

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Гражданин России Малком, защищающий цвета "Зенита", поделился своими ожиданиями от поединка 23-го тура против "Ростова".
Фото: ФК "Зенит"
- Сейчас все матчи – ключевые, каждый соперник опасен по?своему, у всех есть свои задачи, всем нужно набирать очки. Поэтому мы не делим матчи по важности, для нас самое главное – побеждать в каждой игре, чтобы приближаться к нашей цели, - приводит комментарий Малкома "Матч ТВ".

Завтра "Зенит" и "Ростов" встретятся на домашней арене дончан в рамках 23-го тура национального первенства. Петербуржский коллектив на данный момент опережает идущую на 2 строчке дружину Карпина на 9 очков. В игре первого круга действующий чемпион отправил в ворота желто-синих 3 мяча, пропустив всего 1. В том поединке главным героем стал Малком, забивший гол и отдавший голевой пас на Далера Кузяева. В этом розыгрыше РПЛ экс-футболист "Барселоны" и "Бордо" сумел забить 16 голов и совершить 8 ассистентских действий в 22 поединках за "Зенит". Для того, чтобы отправить мяч в сетку ворот своего соперника Малкому требуется в среднем 121 минута игрового времени.


Малком Зенит Ростов
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