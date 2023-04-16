"Три гола - это только начало. Он должен также продолжать. Какие индивидуальные цели на сезон? Он в первую очередь хочет приносить пользу "Спартаку", хочет помогать команде побеждать. Он полностью сконцентрирован на этом сезоне", - приводит слова агента "СЭ".
Центрфорвард Бальде Кейта перебрался в столичный "Спартак" летом прошлого года в статусе свободного агента из клуба итальянской Серии А "Кальяри", подписав контракт до 30 июня 2025 года. В этом сезоне 28-летний нападающий провел за "красно-белых" восемь матчей, проведя на поле всего 322 минуты. В активе сенегальца три забитых мяча и одна результативная передача.
Агент Бальде: три забитых мяча - это только начало
Футбольный агент форварда "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал о целях своего клиента на остаток сезона.
Фото: ФК "Спартак"