"Четыре смены тренерского штаба за сезон... Это всегда интересная команда, которую можно обсуждать часами. Но сейчас я в другой команде, поэтому не хочу обсуждать "Химки". Удивила ли отставка Гогниева? Нет. Вообще. Гогниева я не обсуждаю. Это вопрос к руководителям клуба. Мне, честно, по фигу, что у них там происходит", - цитирует Кухарчука "СЭ".
32-летний правый вингер Илья Кухарчук перешел в "Торпедо" из "Химок" в январе этого года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в 15 матчах и оформил на свой счет 3+1 по системе гол плюс пас. В 24-м туре российской Премьер-лиги подмосковный коллектив примет на своем поле "Торпедо". Матч намечен на 22 апреля. В турнирной таблице команды отделяет всего одно очко. "Автозаводцы" занимают на данный момент последнее, шестнадцатое место, "Химки" расположились на строчку выше. От зоны стыковых матчей команды отделяют 4 и 3 балла соответственно.
Кухарчук: если честно, по фигу, что у них в "Химках" там происходит
Хавбек "Торпедо" Илья Кухарчук прокомментировал ситуацию с его бывшим клубом.
Фото: Sport24