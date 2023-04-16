"Мы общаемся с голландским клубом, Себастьян - ведущий их игрок, у них есть право выкупа. Если они им не воспользуются, с учетом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов. На европейском рынке он будет одним из самых востребованных игроков", - цитирует Гафина "РБ Спорт".
В мае 2019 года Себастьян Шиманьски, играющий на позиции атакующего полузащитника, подписал пятилетний контракт с "Динамо". Этот сезон 23-летний польский хавбек проводит в "Фейеноорде" на правах аренды. На его счету 33 матча за роттердамский клуб, в которых он отличился 8 забитыми голами и 6 результативными пасами. Опция выкупа игрока нидерландцами у "Динамо" составляет 9 миллионов евро. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость поляка в 14 млн.
Гафин: за Шиманьски стоит очередь из зарубежных клубов
Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин поделился информацией о будущем хавбека Себастьяна Шиманьски.
Фото: РПЛ