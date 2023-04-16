- Конечно, три пенальти за тайм — это перебор. Мне кажется, что в других чемпионатах такого нет. По крайней мере я не видел. Если ставишь один, потом второй, то третий-то куда? Если это пограничный какой-то момент, то не надо ставить, я считаю. Это портит игру, уходит слишком много времени, - приводит комментарий Самсонова "РБ Спорт".
Вчера "Торпедо" уступило "Спартаку" (1:2). Первые 45 минут игры получились богатыми на события. В ворота Егора Бабурина, защищавшего ворота автозаводского коллектива, было назначено три 11-метровых. Дружине Гильермо Абаскаля удалось реализовать только один из них. Также в компенсированное время красную карточку получил тренер черно-белых Жозеп Клотет. Примечательно, что во второй половине встречи судья уже был на стороне "Торпедо". "Спартак" заканчивал поединок вдевятером. Из-за красных карточек поле досрочно покинули Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс. Отметим, что по мнению некоторых судейских экспертов защитник "Торпедо" Артем Самсонов должен был быть удален за фол на Кейта Бальде в эпизоде с третьим пенальти.
Защитник "Торпедо" Самсонов: три пенальти за тайм - это перебор. Мне кажется, что в других чемпионатах такого нет
Российский футболист "Торпедо" Артем Самсонов поделился мыслями по поводу 3 пенальти в игре 23-го тура против "Спартака" (1:2).
Фото: ФК "Торпедо"