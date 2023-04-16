- Говорят, что я могу уехать летом? Не верьте. Мне нравится в "Спартаке", я уважаю этот клуб. Мне здесь очень помогали в тяжелый период времени. Мне правда нравится Россия, Москва и люди вокруг, в команде у нас отличная атмосфера, - приводит комментарий Бальде Metaratings.ru.
Во вчерашнем поединке против "Торпедо" (1:2) Кейта Бальде стал главным героем. Футболист сумел поразить ворота автозаводского коллектива и заработать два 11-метровых. Также сенегальский центрфорвард не забил пенальти, попав в перекладину. Договор сенегальца со столичным коллективом до конца июня 2025 года. Всего в этом сезоне спартаковец провел 8 встреч за дружину Абаскаля, в которых ему удалось отметиться 3 голами. Также игрок записал на свой счет 2 ассистентских действия. "Спартак" после 23 туров имеет в своем активе 45 очков и располагается на 3-й строчке, отставая от "Ростова" только по дополнительным показателям. В следующем туре соперником красно-белого коллектива станет "Краснодар".
Бальде - о возможном уходе из "Спартака": не верьте, я уважаю этот клуб
Сенегальский форвард "Спартака" Кейта Бальде высказался по поводу информации о том, что он может покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"