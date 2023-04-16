- Главное, мы не реализовали свои моменты. У нас были хорошие возможности, шансы, но где?то немного не повезло, чуть не дожали. В конце ЦСКА отбивался, играл по счету и действовал на контратаках. Они устали, и мы хорошо их давили. Думаю, мы не заслужили поражения, - приводит мнение Егорычева "Матч ТВ".
Вчера "Урал" на своей домашней арене проиграл ЦСКА (1:2) и потерпел 4 поражение в РПЛ подряд. Счет был открыт уже на 13-й минуте игры. Форвард дружины Федотова Заболотный откликнулся на пас Зайнутдинова и переправил мяч в ворота Помазуна. Команды ушли на 15-минутный перерыв при минимальном преимуществе армейцев. Во вторые 45 минут команды обменялись голами с пенальти. Сначала свою попытку реализовал Чалов, сделав счет 2:0 в пользу москвичей. А затем петербуржец Безбородов наказал 11-метровым уже ЦСКА. К точке подошел Влут и отквитал один мяч. На большее "Урал" не хватило. По итогам 23 туров команда Гончаренко имеет на своем счету 25 очков и располагается на 12-й строчке. "Урал" опережает "Пари НН", идущий в зоне стыков на 6 баллов.
Хавбек "Урала" Егорычев: мы не заслужили поражения. В конце ЦСКА отбивался
Российский футболист "Урала" Андрей Егорычев поделился свой точкой зрения на результат поединка 23-го тура против ЦСКА (1:2).
Фото: РПЛ