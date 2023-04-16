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Оренбург
1 - 4 1 4
ЛокомотивЗавершен
Факел
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
П1 18X 1.05П2 26
Ростов
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
П1 4.9X 2.98П2 2

Английская премьер-лига

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Вест Хэм
2 - 2 2 2
АрсеналЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
Манчестер Юнайтед2 тайм
П1 21X 6.1П2 1.21

Чемпионат Испании. Примера

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Жирона
2 - 0 2 0
ЭльчеЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
БарселонаЗавершен
П1 50X 1.03П2 16
Атлетико
1 - 0 1 0
Альмерия1 тайм
П1 1.08X 12П2 30
Валенсия
22:00
СевильяНе начат
П1 1.92X 3.55П2 4.5

Чемпионат Италии. Серия А

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Лечче
1 - 1 1 1
СампдорияЗавершен
П1 15X 1.05П2 28
Торино
1 - 1 1 1
СалернитанаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
П1 3.8X 2.77П2 2.4
Рома
21:45
УдинезеНе начат
П1 1.83X 3.45П2 5.25

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Вердер
1 - 2 1 2
ФрайбургЗавершен
Унион
1 - 0 1 0
Бохум2 тайм
П1 1.17X 6.45П2 25
Вольфсбург
20:30
БайерНе начат
П1 2.75X 3.55П2 2.63

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
2 - 1 2 1
МонпельеЗавершен
П1 1.04X 13П2 270
Осер
2 - 1 2 1
НантЗавершен
Клермон
2 - 1 2 1
АнжеЗавершен
Брест
1 - 0 1 0
НиццаЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
АяччоЗавершен
Монако
3 - 0 3 0
Лорьян2 тайм
Марсель
21:45
ТруаНе начат
П1 1.22X 7.55П2 13.6
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Коновалов – об удалениях Литвинова и Мартинса: судья принял верные решения. Футболисты поддались эмоциям

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Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Коновалов оценил судейство Павла Шадыханова в столичном дерби с "Торпедо" (2:1) в рамках 23-го тура РПЛ.
Фото: Twitter
– По мне первый пенальти вызывает вопросы, когда была игра рукой. Человек не мог избежать этого, даже если бы захотел, потому что не видел мяча. Поэтому, на мой взгляд, это решение арбитра противоречивое. В остальных ситуациях были удары по ногам, и это скорее одиннадцатиметровые, чем нет.

Что касается удалений, то судья принял верные решения. Футболисты поддались эмоциям. Литвинов получил первый "горчичник" за наступ, а во втором случае отдавал пас поперек, обрезался и побежал "тушить пожар", сделав необдуманный подкат. Желтая карточка там без вопросов. Уверен, он и сам это понимает. Удаление Мартинса – тоже эмоции. Он должен знать правила, что за такие жесты даются желтые карточки, – приводит слова Коновалова "Евро-Футбол.Ру".

15 апреля "Спартак" вдевятером сумел удержать победу над "Торпедо" в столичном дерби на стадионе "Лужники" со счетом 2:1 в рамках 23-го тура чемпионата России. В первом тайме красно-белые трижды подходили к "точке" для исполнения 11-метровых ударов, но реализовали лишь один из трех пенальти.

Во втором тайме команда Гильермо Абаскаля осталась вдевятером после удалений за вторые желтые карточки Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса. Несмотря на нехватку сразу двоих футболистов, "Спартак" добыл важную победу и прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию. По итогам 23 туров столичный клуб сравнялся с "Ростовом" по набранным очкам (45).


Торпедо Спартак Коновалов Литвинов Мартинс Перейра
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