– По мне первый пенальти вызывает вопросы, когда была игра рукой. Человек не мог избежать этого, даже если бы захотел, потому что не видел мяча. Поэтому, на мой взгляд, это решение арбитра противоречивое. В остальных ситуациях были удары по ногам, и это скорее одиннадцатиметровые, чем нет.
Что касается удалений, то судья принял верные решения. Футболисты поддались эмоциям. Литвинов получил первый "горчичник" за наступ, а во втором случае отдавал пас поперек, обрезался и побежал "тушить пожар", сделав необдуманный подкат. Желтая карточка там без вопросов. Уверен, он и сам это понимает. Удаление Мартинса – тоже эмоции. Он должен знать правила, что за такие жесты даются желтые карточки, – приводит слова Коновалова "Евро-Футбол.Ру".
15 апреля "Спартак" вдевятером сумел удержать победу над "Торпедо" в столичном дерби на стадионе "Лужники" со счетом 2:1 в рамках 23-го тура чемпионата России. В первом тайме красно-белые трижды подходили к "точке" для исполнения 11-метровых ударов, но реализовали лишь один из трех пенальти.
Во втором тайме команда Гильермо Абаскаля осталась вдевятером после удалений за вторые желтые карточки Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса. Несмотря на нехватку сразу двоих футболистов, "Спартак" добыл важную победу и прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию. По итогам 23 туров столичный клуб сравнялся с "Ростовом" по набранным очкам (45).
Коновалов – об удалениях Литвинова и Мартинса: судья принял верные решения. Футболисты поддались эмоциям
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Коновалов оценил судейство Павла Шадыханова в столичном дерби с "Торпедо" (2:1) в рамках 23-го тура РПЛ.
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