- Матч был сложным. Соперник ведет с нами борьбу за чемпионство. Было понятно, что "Ростов" приложит все усилия, чтобы отобрать у нас очки. Но я все равно считаю, что матч был хороший. Хотя и этим результатом мы не можем быть довольны. Сейчас надо думать о следующей игре и восстанавливаться, - приводит мнение Барриоса "РБ Спорт".
Сегодня колумбиец Вильмар Барриос впервые с 12 марта появился в основе дружины Сергея Семака после полученного повреждения в поединке 19-го тура против "Химок" (3:2). Футболист привычно занял позицию опорного хавбека. Отметим, что игрок провел на поле все 90 минут и не позволил ростовчанам забить в ворота "Зенита". Игра действующего чемпиона и "Ростова" закончилась без забитых голов. Теперь петербуржский коллектив за 7 туров до окончания национального первенства имеет 9-очковое преимущество над "Ростовом" и 10-очковый задел над "Спартаком". Петербуржцы за 6 весенних туров одержали 4 победы, 1 раз сыграли вничью и 1 раз проиграли. В следующем туре "Зенит" на своем поле примет "Динамо".
Барриос: "Зенит" не может быть доволен ничьей в матче с "Ростовом"
Колумбийский футболист "Зенита" Вильмар Барриос поделился мыслями по поводу поединка против "Ростова" (0:0).
Фото: ФК "Зенит"