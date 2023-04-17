- Попросим рассмотреть эпизод с офсайдом Камано при первом голе, симуляцию Камано при назначенном пенальти на 51-й минуте встречи и неназначенный пенальти на Марине на 75-й минуте. Баринов нарушает правило, за которое должно было последовать наказание в виде пенальти.
"Оренбург" потерпел разгромное поражение в домашнем матче 23-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:4). За первые полчаса игры хозяева поля пропустили три гола. В добавленное время полузащитник Дмитрий Воробьев смог отыграть один мяч, однако во второй половине встречи Франсуа Камано забил четвертый гол гостей. На 52-й минуте Максим Глушенков не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота "Оренбурга" после нарушения правил на Камано.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Президент "Оренбурга": попросим ЭСК РФС рассмотреть несколько судейских решений в матче с "Локомотивом"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин заявил, что клуб обраться в ЭСК РФС по ряду судейских решений в матче с "Локомотивом".
Фото: ФК "Оренбург"