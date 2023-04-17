- Костя — динамовец, которому надо закрепиться в нашей команде. Он должен проявлять себя больше и больше в основном составе. Для такого молодого игрока — важно постоянно играть. Если Тюкавин будет продолжать держать уровень, то у него все шансы заиграть в Европе. Посмотрим, как сложится его будущее.
Константин Тюкавин - воспитанник московского "Динамо". Его отец Александр Тюкавин был известным игроком в хоккей с мячом. В текущем сезоне Тюкавин-младший впервые в карьере выводил "Динамо" на поле в качестве капитана команды. Нападающий сыграл за бело-голубых 32 матча, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Контракт форварда с родной командой рассчитан до лета 2024 года. В СМИ появлялась информация о том, что интерес к футболисту проявляет санкт-петербургский "Зенит", который рассматривает Тюкавина в качестве потенциальной замены Малкому и Клаудиньо.
Источник: Sport24
Даса: если Тюкавин будет продолжать держать уровень, то у него все шансы заиграть в Европе
Защитник "Динамо" Эли Даса заявил, что нападающий Константин Тюкавин имеет шансы заиграть в Европе.
Фото: ФК "Динамо"