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Экс-гендиректор "Спартака": в условиях СВО Fan ID нужно принять как данность

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Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Первак заявил, что в условиях СВО карту болельщика нужно принять как данность.
Фото: РИА Новости
- Fan ID нужно принять как данность. А если к этому подойти с позиции, что сейчас идет СВО? Безопасность необходима. Тогда нужно всем это поддержать. И не выдумывать ничего против. Сегодня же фанаты "Спартака" и ЦСКА участвуют в спецоперации. Они пошли добровольцами. Надо это разъяснять: "Вот же, ваши друзья и товарищи, которым вы доверяете, участвуют в спецоперации, а вы не можете решить какой-то вопрос с Fan ID?". Вообще смешно.

Юрий Первак один сезон работал генеральным директором московского "Спартака". Функционер провел на этой должности сезон 2004/2005. Fan ID был введен в российском футболе в начале сезона 2022/2023, получив повсеместное распространение со второй части чемпионата России. Без карты болельщика невозможно посетить матчи Российской Премьер-Лиги. Fan ID требуется детям, пенсионерам, инвалидам, владельцам сезонных абонементов, самим футболистам и всем участникам спортивного события. Ранее против Fan ID высказывались многие игроки Премьер-Лиги, последним из которых на текущий момент был нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба, который не исключил отмены законопроекта о карте болельщика в ближайшее время на фоне высказываний представителей Государственной Думы России.

Источник: "РБ Спорт"


Спартак Fan ID Первак
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