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Президент "Урала" Иванов: Гончаренко - наш тренер. Дай бог, чтобы он у нас работал еще долгие годы

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Президент "Урала" Григорий Иванов выразил кредит доверия нынешнему наставнику команды Виктору Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"
"У нас нет никакой тревоги. Команда готовится к матчам. Да, проиграли. Так бывает. Это футбол. Никакой паники у нас в клубе нет. Виктор Гончаренко - наш тренер. У нас с ним контракт. И дай бог, чтобы он у нас работал еще долгие-долгие годы. Нас его работа очень устраивает. Никаких нет даже предпосылок... У нас огромнейший кредит доверия Виктору Михайловичу", - цитирует Иванова "РБ Спорт".

По итогам прошедших 23-х туров "Урал" занимает 11 место в турнирной таблице. Подопечные Виктора Гончаренко проиграли четыре последних матча российской Премьер-лиги. 45-летний белорусский специалист возглавляет "Урал" с лета прошлого года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2024 года. Под руководством Гончаренко уральская команда вышла в финал текущего розыгрыша Пути РПЛ Кубка России, в котором встретится с московским ЦСКА.


Иванов Г Урал Гончаренко
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