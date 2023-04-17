– Запомнилось, что в общении от нее не было никакого высокомерия, абсолютно нормально говорили. Честно говоря, для меня какие-то вещи, которые потом в перепалках в СМИ появлялись, были удивлением. Они создавали негативный образ для нее.
Я сравнивал личное общение и то, что выходило в СМИ, и казалось, будто это два разных человека, и эту пикировку кто-то ведет за нее. Потому что при личном общении ничего такого не увидел. Не знаю, может, мы мало общались? – цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".
Зарема Салихова перестала иметь какое-либо отношение к "Спартаку" с августа прошлого года, после ухода ее супруга Леонида Федуна с поста президента клуба. Тем не менее, она продолжает время от времени взрывать медиапространство хлесткими комментариями. Нередко объектом ее нападок становится действующий чемпион России "Зенит".
По итогам 23 туров чемпионата России "Спартак" занимает третью строчку в таблице РПЛ, отставая на 10 очков от лидирующего "Зенита" и на один балл от идущего вторым "Ростова". В следующем туре красно-белые на своем поле примут "Краснодар". Игра состоится через неделю, 24 апреля.
Экс-заместитель гендиректора "Спартака" Кузьмичев – о Зареме: казалось, будто эту пикировку в СМИ кто-то ведет за нее
Экс-заместитель гендиректора "Спартака" Владимир Кузьмичев поделился своим мнением о супруге бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна Зареме Салиховой.
Фото: ФК "Спартак"