– По мне это странно. Он нигде с Николаем не пересекался, не работал. Решил просто похайпиться на теме с пенальти. Мягко сказать – не выразить все эмоции. Это чистое скотство и непорядочность, для чего он это делал… Какая цель высказывания, уронить достоинства Комличенко? Поступок низкий, пусть Талалаев в себе поковыряется, я не его психоаналитик, – приводит слова Рыскина "Матч ТВ".
Напомним, Андрей Талалаев, комментируя свое удаление в матче РПЛ с "Крыльями Советов" (0:0) за подброшенную бутылку, произнес фразу: "Мы не растим Комличенко, а говорим правду". Эти слова вызвали гневную реакцию со стороны наставника "Ростова" Валерия Карпина. 54-летний специалист жестко ответил Талалаеву: "Пускай говорит о своих игроках, а про ростовских вообще забудет и рот не открывает".
Сегодня стало известно, что КДК РФС вызвал на заседание обоих удаленных главных тренеров Андрея Талалаева и Жозепа Клотета. Первый получил красную карточку за бросание бутылки во время игры в Самаре против местных "Крыльев Советов" (0:0). Испанский специалист отправился на трибуну после того, как у него сдали нервы после третьего пенальти в ворота "Торпедо" в домашнем дерби со "Спартаком" (1:2). Клотет продемонстрировал арбитру Павлу Шадыханову оскорбительный жест и вдобавок назвал судью "клоуном".
По итогам 23 туров "Зенит" и "Ростов" занимают две верхние строчки в таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака опережает коллектив Валерия Карпина на девять очков. Статус-кво сохранился после ничейного результата центрального матча минувшего тура в Ростове-на-Дону между лидерами РПЛ, который завершился нулевой ничьей. У обоих клубов были хорошие шансы открыть счет, но распечатать ворота так никому и не удалось.
В 24-м туре "Зенит" на своем поле стадиона "Газпром Арена" 22 апреля примет московское "Динамо", а "Ростов" на следующий день в Екатеринбурге сыграет с "Уралом".
Директор "Ростова" Рыскин – о словах Талалаева про Николая Комличенко: это чистое скотство и непорядочность
Директор "Ростова" Алексей Рыскин отреагировал на слова главного тренера "Химок" Андрея Талалаева с упоминанием нападающего дончан Николая Комличенко.
Фото: ФК "Ростов"