- "Зенит" - чемпион на 80 %, а 20 % отношу к тому, что в футболе может быть всё. Но, учитывая уровень нашего чемпионата, я скептически отношусь к этому: преследователям такой отрыв будет тяжело ликвидировать, потому что все они играют нестабильно. В оставшихся играх те же "Ростов" и "Спартак" должны не терять очки и надеяться, что "Зенит" два-три раза оступится. Но этот сюжет трудно себе представить. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что команду Семака уже не догнать. Но из своего опыта знаю, что бывают просто непредсказуемые вещи, - передает слова Кирьякова "Чемпионат".
После 23 сыгранных туров Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 55 очков. Вторую строчку с 46 очками занимает "Ростов", который в 23 туре разошелся миром с сине-бело-голубыми со счетом 0:0. На третьем месте находится московский "Спартак", в активе которого 45 очков, на четвертом - ЦСКА (44 очка). Текущая победная серия красно-синих в РПЛ составляет 5 матчей, текущая беспроигрышная серия желто-синих - 5 матчей, красно-белых и сине-бело-голубых - по 3 матча.
В оставшихся турах "Зениту" предстоит сыграть со "Спартаком", красно-белым - со всеми тремя конкурентами, "Ростову" - со "Спартаком" и ЦСКА, "армейцам" - с красно-белыми и желто-синими.
Кирьяков: "Ростов" и "Спартак" играют нестабильно, "Зенит" уже не догнать. Но бывают просто непредсказуемые вещи
Экс-нападающий московского "Динамо" и сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал текущую турнирную ситуацию в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"