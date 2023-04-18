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Обляков: "Зенит" - большой фаворит. Дам 90% на то, что он станет чемпионом

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Российский футболист ЦСКА Иван Обляков поделился своей точкой зрения на чемпионскую гонку в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Матч "Ростов" — "Зенит" был последней интригой в чемпионской гонке? У "Зенита" преимущество в девять очков над «Ростовом», в 11 – над ЦСКА. Будет тяжело. Загадывать не буду, но "Зенит" — большой фаворит. Дам 90% на то, что он станет чемпионом, - приводит мнение Облякова программа На футболе с Денисом Казанским.

В минувшие выходные "Зенит" в гостях сумел сыграть вничью с "Ростовом", занимающим 2 строчку в текущем розыгрыше национального первенства. Этот результат позволил петербуржцам сохранить свое 9-очковое преимущество от дончан. ЦСКА, цвета которого защищает российский хавбек Иван Обляков, располагается на 4-й строчке, заработав 44 балла. Отставание от дружины Сергея Семака составляет 11 очков. В очном поединке в 20-м туре РПЛ армейский коллектив минимально переиграл "Зенит" со счетом 1:0. Точный удар на счету Федора Чалова. В следующем туре действующий чемпион сыграет с "Динамо", а ЦСКА дома примет "Локомотива" Михаила Галактионова.


Обляков ЦСКА Зенит
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