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Аленичев: однозначно я не согласился бы тренировать "Химки"

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Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался по поводу возможности возглавить "Химки".
Фото: ФК "Енисей"
- Тренировать "Химки"? В этот клуб однозначно нет, там такие вещи происходят... Уже с иронией воспринимают их дела. Уже понятно, что "Химки" не будут (участвовать) в следующем году в РПЛ, - приводит комментарий Аленичева "Матч ТВ".

В текущем розыгрыше РПЛ "Химки" сменили уже 4 наставников. В сезон подмосковный коллектив входил с Сергеем Юраном, но по итогам 4 туров тренер был уволен. Было принято решение назначить Николая Писарева, но специалист провел у руля химчан всего 4 игры, в которых потерпел 4 поражения. Наибольшее количество поединков в качестве тренера "Химок" сыграл Спартак Гогниев (19 матчей, 1 победа, 3 ничьих и 15 поражений). Недавно экс-тренер "Алании" также был отправлен в отставку и на его место пришел Ринат Билялетдинов. Он успел провести всего 1 встречу против ЦСКА (0:3). Сейчас команду тренирует Андрей Талалаев. "Химки" после 23 туров располагаются на 15-й строчке, отставая от идущего на 14 месте (зона стыков) "Факела" на 4 балла.


Химки Аленичев
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