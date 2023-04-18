– Сегодня у "Спартака" нет явного лидера. Такого, как в мое время были Цымбаларь, Тихонов, Аленичев. Потом таковыми стали Глушаков и Ребров. Сегодня я лидера не вижу. Нет дядьки – как Горлукович, – который мог рявкнуть, и все понимали, что надо просыпаться. Да, у "Спартака" молодая команда. Хотя, для меня в 22-23 года футболист уже становится зрелым, – приводит слова Титова "КП Спорт".
В прошлую субботу "Спартаку" удалось, наконец, прервать свою серию без побед продолжительностью в пять игр. Команда Гильермо Абаскаля вдевятером увезла из "Лужников" три очка в московском дерби с "Торпедо" (2:1). В первом тайме красно-белые выполнили сразу три 11-метровых удара, из которых сумели реализовать лишь один. Это рекорд чемпионатов России по количеству пенальти, назначенных в ворота одной команды за тайм.
Во втором тайме гости завершали игру вдевятером после удалений за вторые желтые карточки Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса. Тем не менее, "торпедовцам", обескровленным красной карточкой главного тренера Пепа Клотета, не удалось вырвать ничью.
Титов: у "Спартака" нет лидера. Нет дядьки, как Горлукович, который мог рявкнуть, и все понимали, что надо просыпаться
Бывший полузащитник и тренер "Спартака" Егор Титов порассуждал об игровом кризисе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"